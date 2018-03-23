Парки Москвы подготовили программу для матерей с маленькими детьми

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московские парки подготовили программу развлечений и развивающих занятий для мам с маленькими детьми, сообщили ТАСС в пятницу в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"В наших парках мамы могут не только прогуливаться с коляской и проводить время на детской площадке, но и заниматься йогой, слушать музыку и учиться рисовать вместе с малышами", - сказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

"Эрмитаж" для мам

В саду "Эрмитаж" в Тверском районе Москвы работает сразу несколько детских клубов, проходят уроки музыки и занятия по хореографии с педагогами из Большого театра. "Во время занятий по музыке, танцам и рисованию в саду "Эрмитаж" родители не сидят в коридоре, а участвуют в процессе вместе с малышами. В свою очередь, на "взрослые" занятия по йоге мамы смело могут брать даже новорожденных", - сказали в "Мосгорпарке".

На йогу и детские кружки маленьких гостей и их мам приглашает детский развивающий клуб "Мамин садик Seasons". Кроме регулярных занятий там регулярно проходят спектакли и проводят детские праздники. Также мам с детьми на занятия ждет детский клуб "Дом белого кролика". Здесь можно записаться на образовательные курсы в формате мини-сада с игровыми занятиями для детей разного возраста.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" детей от 1,5 до 10 лет ждут в мастерской балета Егора Симачева. Хореографы Большого театра научат будущих танцоров элементам партерной гимнастики, экзерсису у станка, хореографии, музыкальной ритмике, свободной пластике, танцевальной импровизации.

Развивающая студия "Музыка с мамой" предлагает программу раннего развития детей.

"Особенно важно, что на занятиях происходит формирование эмоциональной связи, творческого контакта между мамой и малышом. Занятия проходят совместно с родителями", - сказали в "Мосгорпарке".

Детский сад имени Баумана

Семейный центр Citykids в саду имени Баумана в Басманном районе Москвы проводит творческие, музыкальные, танцевальные и спортивные занятия для детей разных возрастов и организует группы раннего развития для самых маленьких. По выходным здесь дают спектакли и концерты. Можно и нужно приходить с маленькими детьми.

Здесь же, в саду имени Баумана, детский театр "Домик Фанни Белл" предлагает мамам и детям от 1 года интерактивные игры и спектакли, а также занятия в театральной студии, где дети изучают сценическое мастерство, пластику движений, прикладное искусство, риторику.

Для мам также доступны разные кафе, где можно взять кофе на вынос, а летом еще и провести время за книгой в летней читальне библиотеки им. Некрасова, пока ребенок спит в коляске. Для удобства посетителей с детьми в саду есть пеленальная комната.

Парки с детьми: не только в центре города

Любительское объединение мам с маленькими детьми собирается в парке "Фили" в Западном административном округе. "На встречах мамы общаются, делятся опытом. Часто на встречи приглашают опытных многодетных мам и психологов", - сказали в "Мосгорпарке".

В парке работает детский клуб "Филиняня" с программой раннего развития "Бейби сенсори" для детей от рождения до трех лет, здесь же находится детский клуб "Мозаика", куда можно привести ребенка в возрасте от одного до трех лет. В "Мозаике" есть возможность как заниматься вместе с ребенком, так и оставить его с преподавателем.

Детский досуговый центр "Светлячок" в Измайловском парке около метро "Партизанская" предлагает не только стандартные батут, горку и бассейн с разноцветными шарами, но и занятия по живописи и декоративно-прикладному искусству, которые проводятся не только для детей, но и для взрослых.

В Таганском парке для маленьких посетителей работает художественная мастерская "Синий птах", студия раннего развития "Познайка", а также шахматный клуб, кружки по гимнастике, ритмике и актерскому мастерству.

В Перовском парке в детском клубе "Крошка Енот" мамы могут заниматься с малышами от 1 года до 3,5 лет, открыта игровая комната, работает группа кратковременного пребывания детей. Есть комната матери и ребенка с пеленальным столиком.

В парке "Садовники" мам и детей от 1 года до 12 лет приглашает на занятия центр "Ладушкиproject". Для малышей работает студия раннего развития, для детей постарше - подготовка к школе и уроки рисования, танцы, балет и ритмика, у-шу и шахматы, английский и логопед. Можно взять консультации у профессионального психолога. В центре развития открыт детский сад и группы кратковременного пребывания.

Йога для мам

Сразу несколько парков Москвы предлагают молодым мамам занятия по йоге с возможностью привести с собой детей. В Центральном округе Москвы - сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана. В саду имени Баумана йогу организуют и для мам, и для детей, начиная с самых маленьких. Здесь же работают йога и пилатес (специальная система физических упражнений) для беременных.

На северо-востоке города йога для мам с детьми есть в Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду и парке у Джамгаровского пруда, в Восточном административном округе - в парке "Радуга" в районе Вешняки и Перовском парке. -