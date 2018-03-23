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ГД приняла в редакции согласительной комиссии закон о запрете рекламы на платежках по ЖКХ

Общество
23 марта, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Согласно документу, запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие в редакции согласительной комиссии закона о запрете рекламы на платежных квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключением социальной рекламы. Согласительная комиссия работала над текстом закона после его отклонения Советом Федерации.

Принятый Госдумой 23 ноября 2017 года закон запрещал размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне. Дополнительно на платежках допускается информация лишь о тарифах и поставщиках услуг. Как отмечали авторы инициативы, которыми выступила группа депутатов, изменения были направлены на обеспечение защиты прав граждан на получение необходимой им информации и предотвращение смешения такой информации с рекламой.

Совет Федерации 29 ноября отклонил этот закон по предложению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Первоначально он был отклонен без предложения создать согласительную комиссию, однако после обращения профильного комитета Госдумы Совет Федерации принял решение о создании согласительной комиссии.

Согласительная комиссия выработала компромиссный текст закона - согласно документу, запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

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