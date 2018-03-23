Минстрой: мусорные полигоны будут располагать в РФ с подветренной стороны к городам

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Мусорные полигоны в России должны будут располагаться с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам и рекреационным зонам, чтобы неприятный запах не беспокоил жителей. Минстрой РФ впервые узаконил это требование, сообщили в пресс-службе министерства.

"Участок для размещения полигона ТКО следует располагать с подветренной стороны [для ветров преобладающего направления] по отношению к муниципальным образованиям и рекреационным зонам. <…> Рекреационная зона - территория, предназначенная для организации мест отдыха населения и включающая парки, сады, городские леса, лесопарки пляжи и иные объекты", - отмечается в сообщении.

Минстрой разработал единый свод правил "Полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО). Проектирование, эксплуатация и рекультивация" впервые. Раньше это регламентировалось двумя ГОСТами, пятью сводами правил и двумя СанПиНами, пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства. Новый свод правил был зарегистрирован в феврале 2017 года, однако Минстрой РФ не комментировал его прежде.

"Такие специальные моменты как дренажная система с обводными каналами, гидроизоляция дна и расположение с подветренной стороны действительно прописаны в своде правил впервые, в инструкции они отсутствуют", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Согласно единому своду правил, полигон должен быть оборудован дренажной системой с обводными каналами сбора опасной жидкости, образующейся при гниении отходов внутри мусорки - фильтрата. Также на нем должна быть система сбора поверхностных стоков и локальные очистные сооружение. Сверх этого основание и стенки ложа свалки должны быть выполнены из гидроизоляционных материалов, чтобы не допустить загрязнения подземных источников фильтратом. Дополнительно новые правила разрешили обустраивать на территории полигона сортировку для мусора и станции по сбору свалочного газа.

Жалобы на запах с полигонов

Ранее сообщалось, что в конце августа 2017 года жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов "Кучино". Власти установили на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, чтобы решить проблему, и позднее сообщили, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащий полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья.

В среду, 21 марта, 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово". Шестеро были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения "хронических явлений". К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.