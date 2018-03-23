Фильтрат с мусорного полигона в Волоколамске будут очищать в Солнечногорском районе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение вывозить для очистки опасную для экологии жидкость, образующуюся внутри мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, в Солнечногорский район. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья и спецпредставитель губернатора Александр Чупраков в ходе встречи с местными жителями.

"На старом полигоне почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду", - сказал он. Чупраков добавил, что подобная система очистки действует на самом большом полигоне бытовых отходов Московской области - "Тимохово" в Ногинском районе.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрова" будет закрыта в ближайшее время, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет распространять неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.