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КС постановил применять домашний арест только к тем, кому грозит лишение свободы

Общество
23 марта, 11:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

Исключением могут являться случаи, когда фигуранты уголовного дела нарушают другие виды мер пресечения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Конституционный суд России постановил, что домашний арест может применяться в качестве меры пресечения только по отношению к тем подозреваемым и обвиняемым, которые могут быть приговорены к лишению свободы. Исключением могут являться случаи, когда фигуранты уголовного дела нарушают другие виды мер пресечения, говорится в опубликованном в пятницу постановлении КС.

"[Нормы действующего Уголовно-процессуального кодекса] предполагают, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление в соответствии с положениями общей и особенной частей УК Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение свободы, либо при наличии исключительных случаев для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, при которых домашний арест в принципе может быть применим", - говорится в постановлении.

Поводом для рассмотрения в КС стало дело гендиректора компании "Промышленная группа "Проминдустрия" Сергея Костромина. Его фирма задолжала работавшим на Крайнем Севере вахтовикам более 30 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, сам Костромин был помещен под домашний арест.

После предъявления обвинения гендиректору "Проминдустрии" следователь ходатайствовал перед судом о прекращении данного уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа, так как задолженность по заработной плате уже была погашена. Однако домашний арест в качестве меры пресечения был продлен еще на несколько месяцев. Суд отверг доводы защиты, полагавшей, что с учетом небольшой тяжести предъявленного обвинения домашний арест применяться не должен.

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