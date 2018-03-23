Минимальная зарплата в РФ может увеличиться к 2020 году на 53%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 2020 года может увеличиться на 53%. Об этом говорится в материалах Минтруда, распространенных пресс-службой на коллегии министерства в пятницу.

"За 2018-2020 годы МРОТ повысится на 53% при прогнозируемом росте потребительских цен за данный период на 12,5%", - говорится в материалах.

Президент РФ Владимир Путин 7 марта подписал закон, согласно которому с 1 мая 2018 года МРОТ должен составить 11,163 тыс. рублей и будет доведен до уровня прожиточного минимума.

Согласно закону, МРОТ будет индексироваться ежегодно и будет зависеть от уровня прожиточного минимума трудоспособного человека на II квартал предыдущего года.