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Минимальная зарплата в РФ может увеличиться к 2020 году на 53%

Общество
23 марта, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

При этом прогнозируемый рост потребительских цен за данный период составляет 12,5%

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 2020 года может увеличиться на 53%. Об этом говорится в материалах Минтруда, распространенных пресс-службой на коллегии министерства в пятницу.

"За 2018-2020 годы МРОТ повысится на 53% при прогнозируемом росте потребительских цен за данный период на 12,5%", - говорится в материалах.

Президент РФ Владимир Путин 7 марта подписал закон, согласно которому с 1 мая 2018 года МРОТ должен составить 11,163 тыс. рублей и будет доведен до уровня прожиточного минимума.

Согласно закону, МРОТ будет индексироваться ежегодно и будет зависеть от уровня прожиточного минимума трудоспособного человека на II квартал предыдущего года.

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