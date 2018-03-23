Песков: конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Конфликт Госдумы и журналистов не требует посредничества президента РФ, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации. В настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не считают в Кремле пробелом отсутствие на законодательном уровне понятия домогательства и не поддерживают ли инициативу ввести это понятие, Песков сказал, что ему "не известно о существовании таких законодательных инициатив". Ему также не известно, обсуждал ли президент Владимир Путин этот инцидент со спикером Госдумы Вячеславом Володиным или лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в целом главе государства об этом конфликте.

Ряд российских СМИ единым блоком выступил против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого журналистками в домогательствах. Решение комиссии по этике, не усмотревшей нарушений поведенческих норм Слуцким, вызвало волну протеста, однако ответные меры варьируются - от полного отторжения и отзыва журналистов, освещавших деятельность Госдумы, до усиления позиций СМИ в нижней палате и пристального слежения за Слуцким. СМИ требуют от комиссии обстоятельного пересмотра вопроса.