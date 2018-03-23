В Крыму предложили создать подводный музей техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Черноморский центр подводных исследований предлагает создать в Крыму подводный музей техники, найденной на дне Черного моря. Об этом в пятницу журналистам сообщил замдиректора по научной работе центра Виктор Вахонеев.

"В ближайшем времени мы вернемся к идее реализации реального подводного музея", - сказал он. "[Подводный музей] - это же очень интересный, привлекательный водный маршрут, где аквалангисты смогут погрузиться и посмотреть. Там могут быть танки, какие-то машины времен Первой и Второй мировых войн, это могут быть самолеты [найденные на дне моря]", - добавил Вахонеев.

По его словам, создать подводный археологический парк ученые Крыма планировали еще в 2015 году, но из-за возникших юридических коллизий процесс приостановили. "С 2015 года мы приостановили этот проект, поскольку есть некие юридические коллизии: акватория является федеральной территорией, а местные органы власти не особо уполномочены в воде. Мы притормозили, чтобы уладить все юридические коллизии, это все нужно согласовать, это все очень длительный процесс", - пояснил Вахонеев.

Он также не исключил, что подобный подводный музей в Крыму создадут при участии специалистов Минобороны РФ. "Насколько нам поведали коллеги, что такие идеи есть и у Минобороны, тут можно идти не пересекаясь, а параллельно или даже совместно", - сказал замдиректора центра.

Вахонеев считает, что создание подводного музея решит проблему с реставрацией техники, найденной на дне Черного моря. "Вопрос реставрации - это огромнейшая проблема. Не всегда есть возможность профинансировать работы. [В таких случаях] можно [на территории подводного музея] затопить какие-то крупногабаритные объекты, которые пока на сегодняшний день нерентабельно восстанавливать, перенести [такие объекты] на единый участок с музейным статусом, обеспечить их охрану и сохранность", - рассказал эксперт. Он также уверен, что создание подводного музея поможет спасти найденную в море технику от "черных археологов".

Черноморский центр подводных исследований создали в 2012 году. Он является на сегодня единственным государственным профильным узкоспециализированным учреждением России в сфере изучения и охраны подводного культурного наследия. Центр является подведомственным учреждением Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым.