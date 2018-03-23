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Очевидцы сообщают о желтом песке, покрывшем горнолыжные склоны в Сочи

Общество
23 марта, 12:34 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 23, марта. /ТАСС

В справочной курорта "Роза Хутор" отметили, что произошедшее не мешает кататься лыжникам и сноубордистам

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СОЧИ, 23 марта. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей и горнолыжники, катающиеся на сочинском курорте Красная Поляна, сообщают о том, что снег покрылся слоем песка, из-за чего склоны пожелтели.

"Все засыпало. На снегу песок какой-то желтый", - рассказал ТАСС один из работающих на курорте "Горки Город" инструкторов.

Песчаная буря и дождь, сделали горы не узнаваемыми. *** Поговаривают что буря к нам пришла с Аравийского полуострова. #розахутор #розахуторвотэтода #горы #буря #песчанаябуря #avenueproduction #сочи #краснодарскийкрай

Публикация от Ильин Николай | Красная Поляна (@kolyas_ilin)

Пользователи соцсетей пишут о том, что песок выпал вместе с осадками. Сообщество Funsochi в соцсети Instagram отмечает, что "в горах сегодня как на Красной Планете". "Желтый снег, здорово! Но на черной куртке остаются пятна. Итог - весь в крапинку в маршрутке, люди косятся, думают, наверное, что неряха", - написал пользователь Иван в соцсети "ВКонтакте".

В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что снег поменял цвет, однако это не мешает кататься горнолыжникам и сноубордистам.

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