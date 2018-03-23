Очевидцы сообщают о желтом песке, покрывшем горнолыжные склоны в Сочи

СОЧИ, 23 марта. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей и горнолыжники, катающиеся на сочинском курорте Красная Поляна, сообщают о том, что снег покрылся слоем песка, из-за чего склоны пожелтели.

"Все засыпало. На снегу песок какой-то желтый", - рассказал ТАСС один из работающих на курорте "Горки Город" инструкторов.

Песчаная буря и дождь, сделали горы не узнаваемыми. *** Поговаривают что буря к нам пришла с Аравийского полуострова. #розахутор #розахуторвотэтода #горы #буря #песчанаябуря #avenueproduction #сочи #краснодарскийкрай Публикация от Ильин Николай | Красная Поляна (@kolyas_ilin) 23 Мар 2018 в 1:27 PDT

Пользователи соцсетей пишут о том, что песок выпал вместе с осадками. Сообщество Funsochi в соцсети Instagram отмечает, что "в горах сегодня как на Красной Планете". "Желтый снег, здорово! Но на черной куртке остаются пятна. Итог - весь в крапинку в маршрутке, люди косятся, думают, наверное, что неряха", - написал пользователь Иван в соцсети "ВКонтакте".

В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что снег поменял цвет, однако это не мешает кататься горнолыжникам и сноубордистам.

В Краснодаре и в Сочи (на фотках) прошел снег/дождь с африканской пылью, как говорят. Фотки без обработки. pic.twitter.com/4FEsEtbKCp — Николай Марченко (@neonick_ru) 23 марта 2018 г.

Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи. pic.twitter.com/vTUuRPCeQY — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 23 марта 2018 г.