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Жители сел Северной Осетии получат около 19 млн рублей на улучшение жилищных условий

Общество
23 марта, 12:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, марта. /ТАСС

Субсидии предоставят жителям, работающим в агропромышленном комплексе республики и социальной сфере

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2018 году на улучшение жилищных условий в селах республики около 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.

"В этом году сельские семьи республики получат социальные выплаты на общую сумму 18,7 млн рублей для приобретения и строительства жилья. Средства выделены из федерального и республиканского бюджета. Субсидии будут предоставлены жителям, работающим в агропромышленном комплексе республики, социальной сфере", - говорится в сообщении.

Выплаты направлены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2013-2020 годы.

В 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 24 сельские семьи.

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