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Жители Усть-Джегуты высказались за благоустройство территории пруда

Общество
23 марта, 12:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, марта. /ТАСС

Рейтинговое голосование по программе прошло в городе 22 марта

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ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Усть-Джегуты (Карачаево-Черкесия) на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказалось за первоочередное благоустройство территории пруда в микрорайоне Московском, где проживают более 8 тыс. человек, сообщили в пятницу ТАСС в администрации Усть-Джегутинского городского поселения.

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Рейтинговое голосование по программе прошло в городе 22 марта.

"У нас 18 тыс. избирателей. Из них в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства участвовали 10,9 тыс. человек, явка составила 60,97%. Более 5,7 тыс. жителей города проголосовали за благоустройство в 2018 году территории пруда в микрорайоне Московском", - сказали в администрации.

В мэрии отметили, что проект, одержавший победу, предусматривает строительство детской и спортивной площадки, создание уютных зон отдыха, установку красивых лавочек и беседок.

"На голосование, которое прошло на 12 участках, всего в нашем городе было выставлено три проекта. За создание рекреационной зоны на берегу реки Кубани и благоустройство территории бывшего ипподрома проголосовали 3402 (31%) и более 1866 (17%) горожан соответственно", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий в КЧР в 2018 году и программы по формированию комфортной среды в республике до 2022 года планируется благоустроить около 1 тыс. дворов и 150 общественных мест.

В 2017 году по этой программе в регионе благоустроили более 30 дворов жилых домов и семь зон отдыха, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проекты по благоустройству общественных мест и парковых зон реализованы в городах Черкесск и Усть-Джегута, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский и Майский, а также в ауле Адыге-Хабль.

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