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Петербург признали лучшим туристическим направлением в России по версии TripAdvisor

Общество
23 марта, 13:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

На втором месте оказался Сочи, на третьем - Москва

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Пользователи популярного интернет-сервиса для путешественников TripAdvisor назвали Петербург наиболее привлекательным туристическим направлением России по итогам 2017 года. Об этом сообщили в пятницу в городском комитете по развитию туризма.

"Стали известны лауреаты премии Travelers Choice Awards 2018. Рейтинг составлялся на основе собранных сервисом TripAdvisor отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира за 2017 год. Среди российских городов рейтинг уже традиционно возглавил Петербург", - отметили в ведомстве.

На сайте сервиса среди рекомендованных объектов для посещения в Петербурге назвали Зимний дворец и Казанский собор. Также в описании указано, что в Петербурге "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов".

"Тот факт, что уже несколько лет подряд Санкт-Петербург признается лучшим говорит о том, что мы действуем в правильном направлении", - отметили в комитете по развитию туризма, назвав Петербург "туристически сбалансированным городом".

На втором месте в списке десяти наиболее популярных направлений для путешествий в России оказался курортный Сочи, на третьем - Москва. В топ-10 также вошли Казань, Анапа, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Уфа и Нижний Новгород.

Ранее в этом месяце стало известно, что Петербург номинирован в трех категориях европейской награды World Travel Awards (WTA), которая считается своеобразным "Оскаром" в туристической сфере. Город уже является пятикратным обладателем этой престижной премии в разных категориях по итогам прошлых лет. Вместе с тем, в этом году впервые оказался в числе претендентов на престижную награду и сам профильный комитет - в 2018 году он поборется за звание лучшего совета по туризму в Европе.

Туристы в Петербурге

По официальным данным, в общей сложности в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн. человек - на 8,4% больше, чем за предыдущий год. При этом число иностранных туристов, прибывших в Петербург, в 2017 году оказалось на 24% больше, чем в 2016 году.

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