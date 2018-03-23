Подавляющие запахи аэропушки будут работать на мусорном полигоне в Волоколамске 2 недели

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Подавляющие неприятный запах аэропушки будут работать на полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе две недели. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"Две недели здесь будут постоянно находиться две пушки и поливомоечная машина с реагентом", - сказал он, добавив, что к этому сроку нидерландские специалисты должны приступить к удалению газа из тела полигона с помощью факельной установки.

По словам Хромушина, из-за обострения проблемы с запахом в муниципалитете было решено обрабатывать поверхность "Ядрово" чаще, чем положено в стандартной ситуации. "Их (аэропушек - прим. ТАСС) в два раз больше, чем нужно. По технологии обработка один раз в неделю, а мы будем обрабатывать два раза в день с учетом возникающих проблем", - сказал министр. Он добавил, что пушки начали работать минувшей ночью, сейчас на плато полигона запах не ощущается.

Траектория движения аэропушек, распыляющих реагент, коррелируется с изменениями ветра. Реагент состоит из биофильных бактерий и воды в соотношении 1 к 10. Бак вмещает в себя 400 литров смеси. Состав немного пахнет лимоном, добавил Хромушин.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из- за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрова" будет закрыта в ближайшее время, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.