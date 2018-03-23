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В Госдуме заявили, что мнение депутата Сибагатуллина не отражает позицию "Единой России"

Общество
23 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее единоросс Фатих Сибагатуллин назвал журналистов слугами

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мнение депутата от "Единой России" Фатиха Сибагатуллина, слова которого о том, что журналисты - это слуги, процитировал ранее ряд СМИ, является сугубо личным и не отражает позицию партии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе единороссов со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Евгения Ревенко.

Как уточняется, высказывание Сибагатуллина было связано с тем, что ряд российских СМИ единым блоком выступил против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого журналистками в домогательствах. Решение комиссии по этике, не усмотревшей нарушений поведенческих норм Слуцким, вызвало волну протеста, однако ответные меры варьируются - от полного отторжения и отзыва журналистов, освещавших деятельность Госдумы, до усиления позиций СМИ в нижней палате и пристального слежения за Слуцким. СМИ требуют от комиссии обстоятельного пересмотра вопроса.

"Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги - депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов слугами. Она не имеет ничего общего с позицией "Единой России" и наших депутатов", - заявил Ревенко, в прошлом журналист, который занимал пост заместителя генерального директора ВГТРК.

По его словам, "Единая Россия" и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам". "Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии "Единая Россия", - подчеркнул депутат. "Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести", - предложил Ревенко.

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