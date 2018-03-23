Главный фтизиатр Минздрава разрешил мочить пробу Манту

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пробу Манту, которую обычно делают детям для выявления специфического иммунного ответа на введение туберкулина, мочить можно, но нельзя механически повреждать. Об этом сказала ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Туберкулиновую пробу в РФ делают детям в детских садах и в школах. Родителям традиционно рекомендуют следить за тем, чтобы место пробы не намокало.

"Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой", - сказала главный внештатный фтизиатр Минздрава.

По ее словам, рекомендация не мочить Манту была связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, а это как раз и есть механическое повреждение места пробы. "Намочить можно, потом просто промокнуть и все. <...> С пробой Манту все не так строго - просто нельзя раздражать кожу", - уточнила она.

Главный фтизиатр Минздрава России также отметила, что наличие выраженной реакции на месте пробы говорит о том, что организм активно борется с каким-то возбудителем. "Проба Манту менее специфична, чем Диаскинтест. К сожалению, она реагирует и на другую аллергию, и имеет много ложноположительных ответов", - добавила Васильева.

Социально благополучные болеют чаще

В Минздраве отметили, что родители имеют право отказаться от пробы Манту для ребенка, но тогда они должны предоставить данные о том, что у ребенка нет туберкулеза. Альтернативой Манту в данном случае, по словам замминистра здравоохранения Яковлевой, может быть Диаскинтест. Яковлева также отметила, что за прошедший год в РФ было зафиксировано 70 тыс. случаев туберкулеза, причем около 70% случаев составляли социально благополучные граждане.

Васильева напомнила, что туберкулез - излечимое заболевание. Обычный туберкулез излечивается в течение в среднем полугода, а лекарственно устойчивые формы - за два года.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. При этом, по данным за 2016 год, почти полмиллиона человека болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно 4,5 тыс. жизней в день.