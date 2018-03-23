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В Северной Осетии внедрят единую диспетчерскую службу скорой помощи

Общество
23 марта, 13:31 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, марта. /ТАСС

Максимальное время приезда скорой помощи планируется сократить до 20 минут

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начнут 1 апреля внедрять единую диспетчерскую службу скорой помощи на территории всей республики. Это поможет сократить время приезда машин скорой помощи, сообщил в пятницу заместитель главврача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Азамат Бузоев на встрече с руководителем региона Вячеславом Битаровым.

"Единая диспетчерская служба позволит обрабатывать все обращения, которые поступают по республике. Диспетчер четко видит картину происходящего и с помощью системы ГЛОНАСС сможет направлять по указанному адресу тот автомобиль, который находится ближе всего к месту вызова. Время реагирования, таким образом, заметно сокращается", - сказал Бузоев.

Он пояснил ТАСС, что сейчас служба работает в городе Владикавказе и Пригородном районе. Работа по охвату всех районов, в том числе горных, завершится в течение полутора-двух месяцев.

Максимальное время приезда скорой помощи планируется сократить до 20 минут. Кроме того, по звонку будет направляться не машина с бригадой врачей, которая закреплена за населенным пунктом, а та, которая находится ближе всего к пациенту.

Как рассказали ТАСС в Минздраве республики, сейчас также обновляется автопарк станции скорой помощи. В прошлом году переоснащение составило около 50% - закупили 27 машин. Все они оборудованы всей необходимой медицинской техникой, в том числе электрокардиографами, которых раньше не было. Работу по обновлению продолжат и в текущем году.

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