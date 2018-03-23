Патриарх Кирилл передал икону для деревенского храма в Красноярском крае

МОСКВА. 23 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал икону Николая Чудотворца для восстанавливаемого храма деревни Новоникольск Красноярского края. Это произошло в пятницу во время встречи предстоятеля Русской церкви с временно исполняющим обязанности главы Красноярского края Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.

"Недавно я получил письмо от человека, который подписался как "раб Божий Николай". Они восстанавливают в селе Новоникольск храм. И он попросил, чтобы я благословил их приход иконой для восстанавливаемого храма. Хотел бы вручить вам образ святителя Николая, чтобы передать его в этот храм", - сказал патриарх, передавая икону митрополиту Пантелеимону.

В свою очередь, глава региона поблагодарил патриарха за внимание к делам верующих края.

Храм Николая Чудотворца построили и освятили в 1910 году. Позднее его разрушили и использовали как зернохранилище и дом культуры, а затем забросили. Возрождением храма и сбором пожертвований занимаются местные жители. Уже удалось заново отстроить стены, перекрыть крышу, в июле 2017 года освятили и установили купола. Завершение работ по возрождению Никольского храма планируется в 2020 году.