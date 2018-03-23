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Первый канал опроверг смену ведущего передачи "Пусть говорят" Дмитрия Борисова

Общество
23 марта, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пресс-службе отметили, что довольны успехами новой команды, сумевшей вывести проект в 20-ку лучших программ 2017 года

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый канал опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о смене ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова на блогера Николая Соболева.

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Ранее Соболев сделал заявление о новом месте работы в соцсетях.

"Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась, - сказали ТАСС в пресс-службе телеканала. - Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами".

Собеседник агентства заметил, что распространенная информация не соответствует действительности.

14 августа 2017 Дмитрий Борисов в телепередаче "Пусть говорят" сменил телеведущего Андрея Малахова, который перешел работать на телеканал "Россия 1" в качестве ведущего и продюсера.

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