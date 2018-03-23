Во время ЧМ-2018 в Волгоградской области будут действовать 10 турмаршрутов

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Туроператоры Волгоградской области приступили к презентации туристических маршрутов региона во время ЧМ-2018 в соседних субъектах РФ, сообщила ТАСС в пятницу замглавы областного комитета культуры Оксана Маргиани, курирующая в ведомстве туристическое направление.

"Сегодня первая презентация турпроектов Волгоградской области, которые будут реализованы во время ЧМ-2018, состоится в Саратове. В планах волгоградского турбизнеса до начала турнира провести такие же презентации в Астрахани, Ростове-на-Дону, Воронеже и Элисте - то есть во всех соседних с нашей областью регионах",- сказала Маргиани.

По ее словам, главным событием, способным привлечь в Волгоград туристов не только из соседних регионов, но со всей России и других стран - это матчи ЧМ-2018. "Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам попасть на стадион, на Центральной набережной Волги все дни турнира будет организован Фестиваль болельщиков с большими экранами для трансляции матчей, разножанровой культурной программой", - отметила представительница комитета.

Она напомнила, что на время ЧМ-2018 подготовили 10 специальных турмаршрутов, которые утвердил Ростуризмом. "Это не только наш знаменитый Мамаев курган и прогулки на теплоходе по Волге. Это катание на лошадях в казачьей станице, гастрономический тур по Волгограду и многое другое. Иностранным туристам, думаю, будет особенно интересно увидеть памятник Ленину в Волгограде (высота 57 метров) - это самый большой в мире памятник реально жившему человеку",- подчеркнула Маргиани.

По данным областного агентства развития туризма и социокультурных проектов, в прошлом году представители местного отделения Российского союза туриндустрии провели презентации туристического потенциала региона на выставках в Москве и Сочи. Также организовали информационные туры по Волгоградской области для турбизнеса из разных регионов России, заключили прямые договоры по приему групп с туроператорами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Астрахани.

Ранее вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков отмечал, что в планах области увеличить турпоток в регион с 950 тыс. в 2017-м до 1,5 млн человек в 2018 году.