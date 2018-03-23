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Выпавший с дождем на Кубани песок не повлиял на работу горнолыжных курортов

Общество
23 марта, 14:17 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 23, марта. /ТАСС

Все трассы работают в обычном режиме

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СОЧИ, 23 марта. /ТАСС/. Песок, который в пятницу выпал вместе с дождем и снегом в горах Сочи, не повлиял на работу горнолыжных курортов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах курортов.

"Пока [выпавший песок] никак не повлиял. Снег только желтый", - рассказали в пресс-службе курорта "Горки Город". Собеседник агентства уточнил, что песчаная пыль очень мелкая и "ничего не царапает: ни лыжи, ни сноуборды".

В обычном режиме продолжают работу и другие курорты - "Газпром" и "Роза Хутор".

"Обстановка нормальная, только снег пожелтел. Но никаких происшествий, связанных с пылью, не зарегистрировано", - сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

При этом лыжники и сноубордисты, которые в пятницу приехали кататься на трассах, указывают, что от большого количества пыли снег стал очень пористым и тяжелым. "Кататься тяжело. Пыль забивается в нос при спуске, трудно дышать", - сказал один из райдеров.

Ранее сообщалось, что в пятницу на юге России и части Кавказа вместе с дождем и снегом выпал песок. Из-за этого пожелтел снег на горнолыжных курортах в Сочи, на машинах и одежде остаются грязные разводы, в воздухе наблюдается взвесь. По словам синоптиков, песчинки принесло из Сахары воздушными массами, и ничего опасного для людей и природы в этом нет.

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