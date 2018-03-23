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Крупнейшую в российском Заполярье свалку закроют в 2018 году

Общество
23 марта, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Как пояснил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, закрытие свалки связано с тем, что в регионе вводят в эксплуатацию крупнейший экотехнопарк

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют закрыть в 2018 году крупнейшую в России заполярную свалку, это связано с введением в эксплуатацию в регионе первого в российской Арктике экотехнопарка, сообщил в пятницу на форуме "Экология" заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

"У нас есть самая крупная за Полярным кругом в России свалка. Мы ее закрываем в этом году, потому что у нас сейчас вводится в промышленную эксплуатацию крупнейший экотехнопарк в рамках крупнейшего инвестиционного соглашения в сфере обращения с отходами. Мы эту свалку закрываем, ее надо рекультивировать", - сказал он, уточнив, что свалка расположена в Мурманске и принимает отходы из областного центра и ближайших населенных пунктов.

В декабре 2017 года в Мурманской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка. В него вошли мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО.

Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном ведущих российских производителей, которое адаптировано к северным условиям. На объекте осуществляется выделение вторичного сырья (лом черных и цветных металлов, текстиль, бой стекла, полимеры и макулатура). Выход комплекса на промышленную эксплуатацию и организация приема отходов от организаций запланированы в 2018 году.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.

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