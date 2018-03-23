Минтруд готов обсудить с Минобрнауки увеличение зарплат работников образования

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минтруд готов обсудить с Минобрнауки увеличение зарплат отдельных категорий работников образования. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее СМИ сообщали, что Минобрнауки предложило повысить зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону. Минобрнауки направило в Минтруд предложения о повышении заработных плат учителям школ.

"Министерство должно понять, с точки зрения категорий, какие существуют еще предложения. Пока мы не видели их предложения", - сказал он.

Глава Минтруда напомнил, что в 2018 году была достигнута зарплата отдельных категорий бюджетников, согласно "майским указам" президента РФ, 100% и 200% от средней по экономике в регионе. Это касается учителей, научных работников и профессорско-преподавательского состава в сфере образования.