В Мурманской области на рекультивацию пометохранилища необходимо около 462 млн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют подать заявку на предоставление субсидий из федерального бюджета на рекультивацию пометохранилища бывшей птицефабрики в регионе, стоимость работ составит порядка 462 млн рублей, сообщил в пятницу на форуме "Экология" в Москве заместитель губернатора области Евгений Никора.

"Один из наиболее сложных объектов - это рекультивация пометохранилища птицефабрики "Снежная". Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, и, соответственно, с приказом Минприроды России от 30 января данный объект был включен в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Мы в настоящее время готовим заявку на предоставление субсидий из федерального бюджета. Проектно-сметная документация показала, что рекультивация объекта стоит 462 млн рублей", - сказал он.

Никора уточнил, что пометохранилище бывшей птицефабрики "Снежная" представляет угрозу для населения Мурманской области, так как при прорыве ограждающей дамбы загрязненные стоки с пометохранилища могут попасть в реку Кола, ниже по течению которой располагается водозабор для подачи воды на питьевые нужды города Мурманска и Кольского района. Это может привести к ограничению или полному прекращению централизованной подачи питьевой воды для этих территорий.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.