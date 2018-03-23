Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриотический лагерь РВИО примет детей, пострадавших от выбросов газов в Подмосковье

Общество
23 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В прошлом году участниками четырех смен в летнем лагере "Бородино" стали 1600 детей из 36 регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (ВРИО) готово увеличить квоту на прием в детский летний патриотический лагерь "Бородино". Приоритет при распределении путевок будет отдан детям, пострадавшим от выброса газов на подмосковном полигоне ТБО "Ядрово", сообщил в пятницу директор Музея-заповедника "Бородинское поле" Игорь Корнеев.

"Мы готовы увеличить количество участников летнего патриотического лагеря "Бородино" и дополнительно принять детей из подмосковных районов со сложной экологической обстановкой", - приводит слова Корнеева пресс-служба РВИО.

Военно-исторический лагерь "Бородино" традиционно проводится на территории Музея-заповедника "Бородинское поле". В прошлом году участниками четырех смен стали 1600 детей из 36 регионов страны.

Ранее около 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона и неприятный запах, дважды проводили митинги, нам которых требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама