Патриотический лагерь РВИО примет детей, пострадавших от выбросов газов в Подмосковье

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (ВРИО) готово увеличить квоту на прием в детский летний патриотический лагерь "Бородино". Приоритет при распределении путевок будет отдан детям, пострадавшим от выброса газов на подмосковном полигоне ТБО "Ядрово", сообщил в пятницу директор Музея-заповедника "Бородинское поле" Игорь Корнеев.

"Мы готовы увеличить количество участников летнего патриотического лагеря "Бородино" и дополнительно принять детей из подмосковных районов со сложной экологической обстановкой", - приводит слова Корнеева пресс-служба РВИО.

Военно-исторический лагерь "Бородино" традиционно проводится на территории Музея-заповедника "Бородинское поле". В прошлом году участниками четырех смен стали 1600 детей из 36 регионов страны.

Ранее около 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона и неприятный запах, дважды проводили митинги, нам которых требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.