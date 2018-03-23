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Москомархитектура не получала заявок на инвестпроекты по мусоропереработке в промзонах

Общество
23 марта, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее компания "АГК-1" запланировала строительство четырех МСЗ в разных районах области

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Инвесторы не обращались в Москомархитектуру с заявками на размещение мусороперерабатывающих предприятий в промзонах столицы. Об этом заявила журналистам глава ведомства Юлиана Княжевская.

"Не обращались инвесторы с такими планами", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Существующая территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением №492-ПП правительства Москвы в сентябре 2016 года, предполагает, что образующийся в городе объем отходов направляется на объекты сортировки, осуществляющие отбор полезных фракций, мусоросжигательные заводы, а также полигоны Московской и других близлежащих областей.

Компания "АГК-1" намерена построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах, а также в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Первый завод должен заработать в 2021 году. По данным Министерства экологии и природопользования Московской области, строительство четырех мусоросжигательных заводов, мусороперерабатывающих комплексов и сортировочных станций, а также внедрение раздельного сбора мусора в регионе позволят снизить долю отходов, которые ежегодно захороняют в области, с 95% до 50% к 2024 году.

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