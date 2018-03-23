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В Таганроге планируют отремонтировать коллектор, срок службы которого истек 20 лет назад

Общество
23 марта, 15:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, марта. /ТАСС

На его ремонт может понадобиться от 180 млн до 400 млн рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Ремонт аварийного коллектора в Таганроге, срок службы которого истек около 20 лет назад, может потребовать от 180 млн до 400 млн рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город.

По данным пресс-службы главы региона, в городе в связи с многочисленными провалами земли над аварийным канализационным коллектором могут ввести режим чрезвычайной ситуации. На сегодня обнаружили уже восемь прорывов коллектора. Срок службы полуторакилометрового коллектора, построенного еще в 70-х годах, вышел в начале 2000-х годов, поясняет пресс-служба. Сейчас коммунальным службам приходится срочно ликвидировать прорывы, но уже требуется реконструкция.

"Режим ЧС позволит направить на ликвидацию аварии в Таганроге средства резервного фонда. Необходимо создать постоянно действующий штаб по ликвидации аварии. Важно оперативно принять исчерпывающие меры для того, чтобы нормализовать ситуацию", - передает пресс-служба слова Василия Голубева.

По словам министра ЖКХ области Андрея Майера, сейчас специализированные организации определяют способы реконструкции объекта - открытым способом или способом санации. "От этого будет зависеть и объем необходимых ассигнований. Он может достигать от 180 млн до 400 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова регионального министра.

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