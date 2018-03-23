Более 136 тыс. жителей Рязанской области выбрали территории для благоустройства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Жители Рязанской области выбрали 11 общественных пространств, которые благоустроят в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в первоочередном порядке. Всего в голосовании приняли участие более 136 тыс. жителей региона, сообщил в пятницу ТАСС замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

"В голосовании 18 марта приняли участие более 136 тыс. 450 жителей региона в восьми муниципалитетах, проекты будут реализованы в 2018-2019 годах", - уточнил он.

Всего на голосование вынесли дизайн-проекты благоустройства 32 пространств. В результате наибольшее количество голосов получили проекты благоустройства четырех парков в Рязани, проект реконструкции Рязанского спуска в Касимове, проект создания пешеходной зоны в Скопине. В Ряжске благоустроят парк, жители Рыбного вскоре получат новую набережную, в Сасове появится тропа здоровья и новые зоны отдыха, в Новомичуринске благоустроят парк, а в Шилово - Нерский парк.

"В нашем Лесопарке появятся мини-спортивные площадки, аттракционы, причал, зоны отдыха, велосипедные дорожки. Зимой будем кататься на лыжах, в общем, будет настоящая красота! Уже ведем разговор с руководством парка о высадке деревьев в следующем году", - рассказала ТАСС председатель комитета рязанского ТОС "Речник" Нина Прохорова.

Правительство Рязанской области уже заключило с Минстроем РФ два соглашения, согласно которым на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований из федерального бюджета будут выделены 213,4 млн. рублей, из областного бюджета - 56,6 млн. рублей.

В январе Минстрой РФ поручил региональным властям опубликовать в муниципальных СМИ для голосования дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - парков, набережных, улиц, площадей. Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.