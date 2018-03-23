Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественный совет Минобрнауки обсудит 2 апреля новые образовательные стандарты для школы

Общество
23 марта, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В ведомстве считают, что новый проект стандарта литературы в школе позволит обеспечить "единое образовательное пространство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Редакцию новых образовательных стандартов, которые сейчас разрабатываются Минобрнауки совместно с экспертами для школ, обсудят на Общественном совете ведомства 2 апреля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства со ссылкой на замглавы Минобрнауки - руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"Нам важно учесть мнение всех сторон, поэтому мы детально изучаем каждое из предложений, которые поступают к нам, и будем принимать их вплоть до 28 марта, затем скорректированный документ будет доступен для широкого и всеобщего обсуждения на портале нормативных актов. 2 апреля министерство планирует провести обсуждение поступивших предложений с членами Совета и экспертным сообществом", - цитирует пресс-служба ведомства Кравцова.

В пресс-службе Минобрнауки добавили, что это решение стало следствием Совета при министерстве по образовательным стандартам, когда по итогам голосования стандарты были направлены на доработку с последующим рассмотрением.

В понедельник было опубликовано открытое письмо, в котором содержалась резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Словесники считают, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения, а общее число обязательных книг столь велико, что освоить их качественно невозможно. В этот же день в Минобрнауки должно было пройти специальное заседание, посвященное принятию этого проекта, однако ведомство решило его перенести на среду.

В отличие от членов Гильдии словесников и подписавших открытое письмо, в Минобрнауки считают, что новый проект стандарта литературы в школе позволит обеспечить единое образовательное пространство, что даст возможность детям с легкостью войти в учебный процесс, например, при переезде из одного города в другой. Излишняя вариативность, полагают чиновники, сегодня затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка.

На заседании Минобрнауки, которое прошло в среду, было решено направить проект стандартов на доработку до 28 марта, а затем снова рассмотреть.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама