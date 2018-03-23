Общественный совет Минобрнауки обсудит 2 апреля новые образовательные стандарты для школы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Редакцию новых образовательных стандартов, которые сейчас разрабатываются Минобрнауки совместно с экспертами для школ, обсудят на Общественном совете ведомства 2 апреля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства со ссылкой на замглавы Минобрнауки - руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"Нам важно учесть мнение всех сторон, поэтому мы детально изучаем каждое из предложений, которые поступают к нам, и будем принимать их вплоть до 28 марта, затем скорректированный документ будет доступен для широкого и всеобщего обсуждения на портале нормативных актов. 2 апреля министерство планирует провести обсуждение поступивших предложений с членами Совета и экспертным сообществом", - цитирует пресс-служба ведомства Кравцова.

В пресс-службе Минобрнауки добавили, что это решение стало следствием Совета при министерстве по образовательным стандартам, когда по итогам голосования стандарты были направлены на доработку с последующим рассмотрением.

В понедельник было опубликовано открытое письмо, в котором содержалась резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Словесники считают, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения, а общее число обязательных книг столь велико, что освоить их качественно невозможно. В этот же день в Минобрнауки должно было пройти специальное заседание, посвященное принятию этого проекта, однако ведомство решило его перенести на среду.

В отличие от членов Гильдии словесников и подписавших открытое письмо, в Минобрнауки считают, что новый проект стандарта литературы в школе позволит обеспечить единое образовательное пространство, что даст возможность детям с легкостью войти в учебный процесс, например, при переезде из одного города в другой. Излишняя вариативность, полагают чиновники, сегодня затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка.

На заседании Минобрнауки, которое прошло в среду, было решено направить проект стандартов на доработку до 28 марта, а затем снова рассмотреть.