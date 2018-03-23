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Синоптик: несущий песчаные дожди воздушный поток уйдет с территории РФ в течение суток

Общество
23 марта, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

О снеге с песком сообщали жители Краснодарского края и Абхазии

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Воздушные массы, которые несут песок из Северной Африки и уже привели к "грязным дождям" на юге России и Северном Кавказе, уйдут с территории РФ в течение суток, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие сутки он [воздушный поток] сместится на юг и уже перестанет быть [на юге России]. Это все уйдет южнее, далеко от нас и там может продержаться несколько дней", - сказал собеседник.

Он уточнил, что сообщения о песчаных бурях в регионах, для которых они несвойственны, и о "грязевых дождях" поступают всего несколько часов, хотя из Африки воздушные массы ушли около двух суток назад. Сейчас связанные с этим фронтом явления наблюдаются не только в России, но и в странах южной и восточной Европы, Средиземноморье, на Кавказе. Пока воздушный поток двигался на север, содержание песка сильно снизилось, и до России донеслись лишь отголоски песчаных бурь.

"В самом явлении нет ничего особенного. Атмосферный фронт состоит из двух воздушных масс: холодной и теплой. Сейчас теплый воздух пришел с севера Сахары, он загрязненный, и пока этот фронт будет существовать, пока этот воздух будет перемешиваться, выпадение таких [с песком] осадков вполне вероятно", - добавил Синенков.

Желтые дожди в России

По данным МЧС России по Краснодарскому краю, пылевые облака прошли от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. Воздушные массы продолжат движение на северо-восток. "Такое происходит почти каждый год. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет", - добавили в ведомстве со ссылкой на сочинский гидрометцентр.

У россиян выпадение необычных дождей вызывает опасения. Так, жители Адыгеи обращаются в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, могут ли желтые осадки быть опасны для здоровья. Специалисты ведомства выяснили, что в воздухе содержится мелкодисперсная пыль с элементами песка - вероятно, частицы являются отголоском песчаной бури, прошедшей на побережье Средиземного моря.

"При отсутствии осадков и при наличии ветра могли бы быть последствия для аллергиков. Жителей и гостей республики просим по возможности оставаться в помещении, а при выходе на улицу использовать зонт и надевать головной убор", - добавила замруководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Мариета Айтекова.

По информации Гидрометцентра Ставропольского края, на данный момент "о цветных осадках" сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе. Сейчас метеорологи изучают явление. Предварительно, опасности для людей осадки не представляют. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями машин, покрытых снегом с песком.

"Звонили граждане, сообщали и о том, что дети после прогулки вернулись в песке - и одежда, и лица", - пояснили ТАСС в администрации Невинномысска.

Ранее о подобных явлениях сообщали жители Краснодарского края и Абхазии. На горнолыжных курортах сочинской Красной Поляны трассы покрылись слоем желтого песка, но на их работе это серьезно не отразилось.

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