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Газовики и экологи выехали в район Оренбуржья, откуда поступают жалобы на запах газа

Общество
23 марта, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Специалисты получили информацию от жителей Сакмарского района области

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лаборатории газовиков и экологов выехали в Сакмарский район Оренбургской области для проверки поступающей от жителей информации о резком запахе газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Поступали звонки по запаху газа с жалобами. Выехали лаборатории газовиков и экологов, причина пока не обнаружена. Звонки начали поступать около 13:00 по местному времени [11:00 мск] из Сакмарского района", - сказал представитель пресс-службы.

Жители Сакмарского района в социальных сетях сообщили о неприятном запахе. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что облако движется в сторону Оренбурга.

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