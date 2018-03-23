Газовики и экологи выехали в район Оренбуржья, откуда поступают жалобы на запах газа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лаборатории газовиков и экологов выехали в Сакмарский район Оренбургской области для проверки поступающей от жителей информации о резком запахе газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Поступали звонки по запаху газа с жалобами. Выехали лаборатории газовиков и экологов, причина пока не обнаружена. Звонки начали поступать около 13:00 по местному времени [11:00 мск] из Сакмарского района", - сказал представитель пресс-службы.

Жители Сакмарского района в социальных сетях сообщили о неприятном запахе. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что облако движется в сторону Оренбурга.