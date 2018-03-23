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Новое здание единственного в России зоопарка рептилий откроется в Туле к осени 2018 года

Общество
23 марта, 16:15 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 23, марта. /ТАСС

Стоимость ремонта составила 53 млн рублей

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ТУЛА, 23 марта. /ТАСС/. Новое здание Тульского областного экзотариума - единственного в России зоопарка рептилий - планируется открыть к 1 сентября, в ремонт помещения вложили более 50 млн рублей, сообщила журналистам министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

"Завершить все ремонтные работы и подготовить к открытию новую экспозицию Тульского областного экзотариума - единственного в России зоопарка рептилий, планируется к 1 сентября 2018 года. В новом здании предусмотрены лифты и подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья, есть зоны для отдыха сотрудников, занятий с детьми. Суммарные затраты на ремонт составили 53 млн рублей, в оснащение экспозиций будет вложено еще около 60 млн рублей", - сказала Рыбкина.

По словам Рыбкиной, экзотариум - один из самых популярных музеев в регионе, ежегодно его посещают около 115 тыс. человек, но более 30 лет учреждение базировалось в приспособленном деревянном помещении бывшего детского сада в Зареченском районе города. Вопрос о переводе зоопарка в новое здание неоднократно обсуждался, но окончательное решение приняли в 2017 году. Новый современный музей расположился на территории парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в центре Туле.

Тульский областной экзотариум открыли в сентября 1987 года. Сейчас в нем собрали одну из крупнейших в РФ коллекцию змей, насчитывающую более 500 видов и около 3 тыс. экземпляров. Специалисты ведут постоянную работу по разведению и изучению рептилий и амфибий, 48 их видов и подвидов впервые в мире размножились в неволе в Туле.

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