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В Калужской области прошли похороны офицера, спасшего солдата на полигоне под Белгородом

Общество
23 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Траурную церемонию сопровождала рота почетного караула Преображенского полка

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Похороны майора Владимира Чупина, который закрыл от взрыва солдата, обронившего гранату на полигоне под Белгородом, прошли в пятницу в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Владимира Чупина похоронили сегодня в Малоярославце (Калужская область)", - сказали в пресс-службе. По информации местных СМИ, в последний путь офицера проводили родственники, друзья и сослуживцы, траурную церемонию сопровождала рота почетного караула Преображенского полка.

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Власти Белгородской области выделят 1 млн рублей семье офицера, спасшего солдата

Майор получил тяжелые ранения 20 марта на полигоне в Белгородской области. Офицер заслонил собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Военнослужащий срочной службы Александр Мирзляков, которого спас офицер, получил осколочное ранение бедра и голени.

За героический поступок офицера представили к государственной награде посмертно. В качестве материальной помощи правительство Белгородской области выделит семье Чупина 1 млн рублей.

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