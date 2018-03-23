В Калужской области прошли похороны офицера, спасшего солдата на полигоне под Белгородом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Похороны майора Владимира Чупина, который закрыл от взрыва солдата, обронившего гранату на полигоне под Белгородом, прошли в пятницу в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Владимира Чупина похоронили сегодня в Малоярославце (Калужская область)", - сказали в пресс-службе. По информации местных СМИ, в последний путь офицера проводили родственники, друзья и сослуживцы, траурную церемонию сопровождала рота почетного караула Преображенского полка.

Майор получил тяжелые ранения 20 марта на полигоне в Белгородской области. Офицер заслонил собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Военнослужащий срочной службы Александр Мирзляков, которого спас офицер, получил осколочное ранение бедра и голени.

За героический поступок офицера представили к государственной награде посмертно. В качестве материальной помощи правительство Белгородской области выделит семье Чупина 1 млн рублей.