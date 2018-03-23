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Экологи не выявили фактов загрязнения канала в Краснодаре, ставшего ярко-красным

Общество
23 марта, 16:42 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, марта. /ТАСС

Власти региона отмечали, что алый цвет воде придали водоросли

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КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты не выявили фактов загрязнения окрасившегося в ярко-красный цвет несколько дней назад канала в пригороде Краснодара. Он приобрел такой цвет за счет большого количества водорослей, сообщили в министерстве природных ресурсов Кубани в ответ на запрос ТАСС.

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Ранее в социальных сетях появились снимки водоема, поверхность которого окрашена в ярко-красный цвет. Пользователи называли увиденное "кубанский борщ" и выдвигали разные предположения по поводу произошедшего: в частности, говорили о ряске и химикатах. Местные власти сообщали, что технический канал сейчас представляет собой цветущий водоем со стоячей водой, и, предположительно, красный цвет ему придали водоросли.

"Во время проведения рейдового мероприятия поверхность водоема протяженностью около 150 м была покрыта водорослями красного цвета. Согласно статистике, внезапное увеличение объема водорослей, которые в зависимости от времени года периодически меняют цвет, происходит с периодичностью в три-пять лет. При проведении обследования видимых нарушений законодательства в области охраны окружающей среды не установлено", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что состояние канала проверяли специалисты министерства и краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга. Этот водоем - часть бывшей оросительной системы рисовых полей.

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