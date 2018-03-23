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Власти Москвы проинвестировали в систему саморегистрации в гостиницах и аэропортах

Общество
23 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

В проект инвестируют 9 млн рублей, средства , в частности, рассчитаны на разработку ПО для киосков самообслуживания

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столичные власти проинвестировали совместно с со-инвестором и бизнесменом Михаилом Чучкевичем 9 млн рублей в проект самостоятельной регистрации в гостиницах, бизнес-центрах и аэропортах. До сих пор пользователи могли лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, а автоматизированная регистрация без участия персонала пока оставалась многим пользователям недоступной, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

По словам сотрудника пресс-службы, данный проект профинансировала подведомственная организация департамента - Moscow Seed Fund (Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы). Проект профинансировали в марте 2018 года. Он направлен на разработку программного обеспечения для киосков самообслуживания.

"Технология позволит самостоятельно регистрироваться в гостиницах, бизнес-центрах и аэропортах. Сегодня большинство пользователей могут лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, естественно, без автоматизированной регистрации - она производится с участием персонала. В проект проинвестировано 9 млн рублей, а разработка продукта ведется компанией "Инвенд", резидентом технопарка "Слава", - сообщили в пресс-службе.

По информации департамента, разработка новой технологии уникальна своим форматом - с помощью нового инструмента можно будет не только забронировать что-то на сайте, но и пройти регистрацию с помощью системы self-checkin (киоска самостоятельной регистрации - прим. ТАСС). Все, что нужно с делать по приезду в отель или аэропорт подойти к специальному терминалу, выбрать номер брони и отсканировать паспорт. Система проверяет подлинность документа, а также оценивает его принадлежность именно тому, кто стоит перед терминалом.

Инновации в повседневной жизни

Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин отметил, что тема быстрой автоматизации онлайн-регистрации является для столицы одним из актуальных вопросов.

"Мы очень рады, что в Фонд обращаются такие высокотехнологичные проекты, предлагающие инновационные решения для улучшения повседневной жизни граждан. Тема автоматизации регистраций, конечно же, актуальна, тем более для Москвы с ее быстрым жизненным темпом, еще более актуальной эта тема видится нам в контексте крупных мероприятий, которые принимает в ближайшее время Москва, в первую очередь это чемпионат мира по футболу", - сказал Фурсин.

По его словам, система пока тестируется в пилотном режиме с гостиницами в РФ, есть первые интеграции с отельными системами. А идею создания такой технологии подали сами отельеры, которые постоянно сталкиваются с проблемами очередей на стойках регистрации.

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