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Оснащенную по европейским стандартам школу построят в Нальчике к концу 2019 года

Общество
23 марта, 16:27 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 23, марта. /ТАСС

На строительство школы в этом году выделили 600 млн рублей

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НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Современную школу, отвечающую всем европейским стандартам, более чем на 1,2 тыс. ученических мест построят в Кабардино-Балкарии (КБР) к концу 2019 года, сообщил в пятницу глава республики Юрий Коков.

"В рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы, рассчитанной на 2016-2025 годы, в городе Нальчике планируется строительство школы на 1,224 тыс. ученических мест. Проектом, помимо учебных кабинетов, предусмотрены зал хореографии, 2 спортивных зала и 2 бассейна, спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой. Словом, эта школа может стать самым современным в регионе, отвечающим лучшим европейским стандартам образовательным учреждением", - сказал Коков во время оглашения своего ежегодного послания парламенту субъекта.

Под объект в центре города на проспекте Ленина отвели 3 га земли, общая площадь помещений составит 26 тыс. кв. м, на 2018 год уже выделили 600 млн рублей. "Объявлен конкурс на строительство, которое начнется в апреле текущего года и будет завершено к концу 2019 года. Школа спроектирована с учётом всех современных требований строительных и образовательных норм, станет самым крупным и технически оснащенным общеобразовательным учреждением республики", - заявил глава республики.

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