Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку

Общество
23 марта, 17:14 дата обновления: 23 марта, 17:38 UTC+3

Муниципалитет возглавит Андрей Вихарев, который в настоящее время является руководителем городского округа Лосино-Петровский

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Гаврилов

Евгений Гаврилов

© Администрация Волоколамского муниципального района

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Подмосковья.

В сообщении уточняется, что муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы г. о. Лосино-Петровский.

Смотрите также

Дума запросит в Генпрокуратуре данные о причинах ухудшения здоровья граждан в Волоколамске

Врачи осмотрели еще 68 детей с жалобами из-за выбросов со свалки в Волоколамске

Песков: правительство работает над решением проблемы с мусорным полигоном в Волоколамске

Власти Подмосковья выписали первые 30 путевок в дома отдыха для жителей Волоколамска

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих и обострения хронических заболеваний. Результаты проб крови на настоящий момент не подтвердили версию об отравлении детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет источать неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама