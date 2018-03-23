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Жители Калуги выбрали для благоустройства набережную вдоль Яченского водохранилища

Общество
23 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Всего в голосовании приняли участие более 250 тыс. человек

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Проект благоустройства набережной, расположенной вдоль Яченского водохранилища в Калуге, набрал наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды". Всего в регионе проголосовали более половины жителей, имеющих соответствующее право, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области.

"Первую строчку по итогам голосования заняла набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища, - 67 тыс. 657 голосов, вторую - ландшафтный парк отдыха "Березуйский парк", - 52 тыс. 947 голосов, на третьем месте сквер имени космонавта Волкова - 30 тыс. 321 голосов", - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в городской управе Калуги, на набережной планируют разместить спортивно-рекреационные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки. Также появится Красная площадь, на которой будут проходит событийные и развлекательные мероприятия. Кроме того, на набережной откроют кафе, пункт проката, обсуждают размещение одного из объектов музея космонавтики. Ландшафтное место отдыха "Березуйский парк" соединит два городских парка в единую зону отдыха возле Каменного моста - одной из главных исторических достопримечательностей Калуги.

По данным областного правительства, всего в голосовании 18 марта приняли участие более 250 тыс. человек. Голосовали жители 11 муниципальных образований. По результатам предложений граждан на выбор представили 69 общественных территорий.

На реализацию проекта в регионе в 2018 году предусматривается 340,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 152,4 млн рублей. В областном бюджете на 2018 год выделили более 188 млн рублей, что на 120 млн рублей больше, чем требовалось по условиям софинансирования.

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