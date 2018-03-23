Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона "Ядрово"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штраф на оператора полигона "Ядрово". Об этом в пятницу сообщается на Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

"Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему, - этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района", - приводятся в сообщении слова Вихарева.

Он так же добавил, что намерен принять соответствующие решения в ближайшее время. "Моя основная задача - в течение короткого времени навести полный порядок", - отметил врио главы района.

В пятницу, 23 марта, пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила об отставке главы Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова.