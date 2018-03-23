Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона "Ядрово"

Общество
23 марта, 18:25 UTC+3

Средства от штрафов направят на развитие муниципального района, пояснил Андрей Вихарев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штраф на оператора полигона "Ядрово". Об этом в пятницу сообщается на Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Смотрите также

ОНФ намерен взять под контроль ситуацию со свалкой в Волоколамске

Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку

Старая часть полигона "Ядрово" в Волоколамске закроется до 14 апреля

"Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему, - этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района", - приводятся в сообщении слова Вихарева.

Он так же добавил, что намерен принять соответствующие решения в ближайшее время. "Моя основная задача - в течение короткого времени навести полный порядок", - отметил врио главы района.

В пятницу, 23 марта, пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила об отставке главы Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама