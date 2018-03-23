Выпавший на Ставрополье "желтый снег" проверят в лаборатории

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты исследуют состав необычных осадков, выкрашенных в желтый цвет, выпавших в Ставропольском крае в пятницу. Предварительный анализ атмосферного воздуха не показал отклонений от нормы, сообщил ТАСС директор ставропольского центра Государственного экологического мониторинга Александр Говоров.

В пятницу на Юге России и Северном Кавказе отмечалось выпадение снега и дождя желто-коричневого цвета. Жители города Невинномысск Ставропольского края, где находятся несколько крупных производств в сфере химической промышленности, высказывали в социальных сетях опасения, что причиной цветных осадков могут быть нарушения в работе заводов.

"Отобраны пробы воздуха и воды, собраны остатки снега. Есть предварительные результаты - превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в городе Невинномысске нет, все под контролем, все пробы в пределах нормы. Анализ снега потребует нескольких дней", - сказал он.

В региональном министерстве энергетики, промышленности и связи сообщают, что предприятия промышленного комплекса края работают в штатном режиме. Выбросов загрязняющих веществ, а также аварий не происходило. Необходимые пробы взяли также в городе Ставрополе и селе Кочубеевском, отклонений от нормы не обнаружено.

"Анализ атмосферных процессов показал, что в связи с установлением переноса воздушных масс с районов Турции и севера Африки (скорость переноса на высоте 1,5 - 3 км составляет 60-80 км/ч) на территорию края могли переноситься пыль и песок и окрашивать выпадающие здесь осадки", - сообщает краевой Гидрометцентр.