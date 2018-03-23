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Систему дегазации на полигоне "Ядрово" в Подмосковье могут запустить в мае

Общество
23 марта, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Коммерческий директор голландской компании Multriwel Юджин Тиммерманс отметил, что из-за сложившейся на полигоне ситуации сотрудники готовы перейти на семидневный график работы

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голландская корпорация Multriwell планирует закончить установку системы и запустить дегазацию на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья к концу мая. Об этом заявил в интервью телеканалу "360" коммерческий директор компании Юджин Тиммерманс.

"Мы уже составляем план рекультивации полигона "Ядрово", после этого система пройдет контроль местных инженеров. К работам приступят в середине апреля, когда доставят все необходимые материалы. Понадобится четыре-пять недель, и после этого мы установим факелы, так что к середине-концу мая мы будем готовы. Но если погода будет плохой, это будет середина июня", - сказал Тиммерманс, добавив, что в Нидерландах компания обычно работает пять дней в неделю, но в сложившейся ситуации сотрудники готовы перейти на семидневный график.

По его словам, способ извлечения газа, который будет применяться на полигоне, - уникальный: тело полигона будет пробурено, затем будет запущен биореактор, с помощью которого будет извлекаться газ для его последующего сжигания.

"Когда мы установим нашу систему, улавливающую газовые испарения, мы позаботимся и о куполе, который накроет места проколов. Это означает, что газ не попадет ни в воздух, ни в воду. Это чистые технологии", - подчеркнул Тиммерманс.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний. Результаты анализов на данным момент не подтверждают версию об отравлении детей свалочным газом, но еще не все пробы крови обработаны.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц.

В пятницу, 23 марта, губернатор Московской области освободил от должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Муниципалитет возглавил действующий главы г. о. Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

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