Госэкспертиза одобрила проект онкоцентра под Калининградом за 5,7 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Проект онкологического центра стоимостью порядка 5,7 млрд рублей в Калининградской области получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Проект онкологического центра получил положительное заключение государственной экспертизы", - говорится в сообщении. Стоимость строительства объекта, включая оснащение медоборудованием, "составляет порядка 5,7 млрд рублей".

В соответствии с распоряжением правительства РФ в феврале этого года области на 2018-2019 годы на строительство онкологического центра выделили 3,115 млн рублей. Конкурсные процедуры по определению подрядчика строительства пройдут во втором квартале 2018 года, уточнили в пресс-службе.

"Мы продолжаем поэтапно двигаться в плане реализации этого, безусловно, очень знакового для региона проекта, и получение положительного заключения госэкспертизы - очередной серьезный шаг в этом процессе", - сказал Антон Алиханов, подчеркнув, что со стороны региональных властей будут приложены все усилия для скорейшей реализации проекта.

Онкологический центр Калининградской области разместится в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда, участок под строительство площадью 5 га уже определили. Структура онкоцентра включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Реализация проекта проходит при поддержке президента РФ Владимира Путина. Возведение комплекса будет вестись в рамках софинансирования федерального и регионального бюджетов в соотношении 77% на 23% соответственно, сообщили в пресс- службе областного правительства.