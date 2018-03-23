Жители Чечни отмечают 15-ю годовщину принятия Конституции республики

ГРОЗНЫЙ, 23 марта. /ТАСС/. Жители Чечни в пятницу отметили 15-ю годовщину принятия Конституции республики. В этот день в Грозном представили новый спектакль "Честь Отечества" о трагических событиях, пережитых чеченским народом, а также прошло торжественное собрание, участники которого отметили важность события 15-летней давности для современной истории республики.

Ровно 15 лет назад в регионе прошел первый общенародный референдум, на котором приняли Конституцию, закрепившую развитие региона в составе России. В голосовании приняли участие более 510 тыс. человек, что на тот момент составляло 95,97% от общего числа избирателей. В поддержку нового основного закона республики высказалось 95,48% избирателей.

Как это было

"Тогда, 23 марта 2003 года, я была председателем участковой комиссии в поселке Старая Сунжа в пригороде Грозного, - рассказала в беседе с ТАСС местная жительница Тамара Душаева. - Ситуация была напряженная, но было не до страха, кто-то должен был делать эту работу. Много людей тогда пришло с надеждой на мир, несмотря на все угрозы и попытки сорвать референдум. К счастью, наши ожидания оправдались, а трагические дни остались позади".

По ее словам, в день референдума на участках в основном работали женщины. "Мы не боялись, хотя угрожали, что убьют не только нас, но и членов наших семей, если будем проводить референдум. Но мы все, весь народ верил [первому президенту Чечни] Ахмат-Хаджи Кадырову и шел за ним. Тогда мы даже не думали, что республику отстроят, для нас было важно просто жить без войны", - рассказала она.

Дальше, когда в республике приняли Конституцию и избрали законную власть, "к людям пришло понимание, что дальше республика будет жить, как и другие российские регионы".

"Этот день развернул сознание нашего народа в сторону преодоления стереотипов и тех трудностей, которые накапливались за нашу долгую историю. Все это связано с обретением такого лидера, как Ахмат-Хаджи Кадыров. Чеченский народ был спасен его призывом к созиданию, тем доверием, которое было оказано ему президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

Честь Отечества

День Конституции в Чечне официально является выходным днем. Во всех районах республики событие отмечают спортивными состязаниями, конкурсами и фотовыставками. Например, Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова в этот день представил совместно с ансамблем "Нохчо" новый спектакль "Честь Отечества".

"У нас сегодня премьера спектакля, на примере одной семьи мы показываем трагические события, пережитые нашим народом, в том числе и день, когда все изменилось, когда была принята конституция. Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, оказавшихся на противоположных сторонах одной войны из-за разных политических взглядов", - рассказала ТАСС директор театра Хава Ахмадова.

По ее словам, внутри спектакля с помощью хореографической постановки представили танец, повествующий о переживаниях первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова в день принятия Конституции республики. "Танец ансамбля "Нохчо" органично вписывается в постановку, поэтому мы решили объединить наши усилия", - отметила Ахмадова.

Единственно верное решение

Основное приуроченное к сегодняшней дате мероприятие - торжественное собрание в честь годовщины референдума по Конституции Чечни - состоялось в Государственном театрально-концертном зале при участии главы республики Рамзана Кадырова.

Он отметил, что "референдум стал символом конца бесчисленных бед и страданий, которые выпали на долю чеченского народа". "Ахмат-Хаджи понимал, что без правового фундамента невозможно покончить с беззаконием, разгулом бандитизма и терроризма, победить нищету. Его решительно поддержал президент РФ Владимир Путин. Прошедшие годы доказали, что это решение было единственно верным", - сказал Кадыров, выступая перед многочисленными собравшимися.

На торжественном мероприятии собрались представители исполнительной и законодательной власти, главы администраций городов и районов, представители Академии наук Чечни, Союза журналистов и Союза писателей республики, различных общественных и молодежных объединений. Здесь зачитывались доклады о роли и значении референдума в судьбе чеченского народа и республики.

"Инициатором и вдохновителем проведения референдума, а также автором проекта основного закона республики был наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров. Конституция обозначила точку невозврата к периоду хаоса, беззакония и вражды, которые подвели наш народ к краю пропасти. С принятием основного закона путем народного волеизъявления начался отсчет новой, мирной жизни и возрождения республики", - сказал ТАСС председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Даудов вручил Кадырову высшую награду парламента Чечни, учрежденную в этом году, - орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").