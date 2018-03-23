Илон Маск удалил страницы своих компаний из Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Страницы компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla стали в пятницу недоступны в социальной сети Facebook. При попытке открыть страницы на экране появляется надпись "К сожалению, этот контент сейчас недоступен".

Ранее в пятницу в Twitter на вопрос одного из пользователей о том, готов ли он удалить страницу SpaceX, Маск ответил: "Я не знал, что такая страница была. Сделаем".

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 March 2018

Как отметила в пятницу телекомпания CNN, призывы отказаться от Facebook раздались после скандала вокруг использования британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей соцсети. По данным интернет-портала The Verge, один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал отказаться от пользования Facebook. "Время для этого настало", - написал он в Twitter.

К полудню пятницы на нью-йоркской бирже курс акций Facebook упал на 1,52% до отметки 162,40, а за последние пять дней их курс понизился на 11,85%.

Скандал вокруг Facebook

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает, что компания вмешалась более чем в 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.

В США проверкой обоснованности скандальных разоблачений занялась Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры двух штатов. По данным СМИ, первые иски к Facebook подали отдельные пользователи и инвесторы.