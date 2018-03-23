Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций

ГАВАНА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Кубинский институт радио и телевидения (КИРТ) в пятницу заключили в кубинской столице соглашение о сотрудничестве.

С российской стороны подпись под документом поставил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рашид Исмаилов, с кубинской - президент КИРТ Альфонсо Нойя Мартинес. На торжественной церемонии присутствовали посол России на Кубе Михаил Камынин и представители кубинских министерств связи и иностранных дел.

Расширение вещания RT

Один из пунктов соглашения касается вещания российского телеканала RT на Кубе. Сейчас отдельные элементы контента RT распространяются по двум кубинским каналам - Multivision и Canal Educativo. Кроме того, RT в полном формате доступен в пакете кубинского кабельного телевидения Telecable.

"Для нас важно организовать круглосуточное вещание телеканала RT на всей территории Кубы. Это карибское государство имеет огромный авторитет в Латинской Америке, поэтому вещание здесь имеет большое значение для России", - указал Исмаилов.

Заместитель руководителя дирекции вещания RT на испанском языке Александр Лучанинов в свою очередь отметил, что Куба является для телеканала одним из приоритетных направлений. "Наш корпункт освещает все важнейшие события, которые происходят на острове. Надеемся, что с подписанием этого соглашения присутствие RT на Кубе еще больше расширится", - сказал Лучанинов.

Переход на цифровое телевидение

По словам Исмаилова, Россия готова поделиться с Кубой опытом цифровизации телевидения. "В структуре Минкомсвязи есть Научно-исследовательский институт радио (НИИР), который занимается вопросами вещания и распространения сигнала и известен тем, что в нем были разработаны сама концепция цифрового телевидения, его стандарты и интерфейсы. Поэтому нам есть, чем поделиться с кубинскими коллегами", - отметил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ. Он также напомнил, что в 1960-е годы именно НИИР разработал первую в мире систему спутникового телевидения "Орбита".

Президент КИРТ в свою очередь отметил, что "нынешнее соглашение будет способствовать укреплению и без того прочных и дружественных отношений между Россией и Кубой", добавив, что программы RT "очень обогащают кубинское телевещание".