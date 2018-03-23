Илон Маск никогда не пользовался Facebook, но не против Instagram

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск никогда не пользовался социальной сетью Facebook, но не против использования Instagram. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

"С моей точки зрения с Instagram, вероятно, все нормально, до тех пор, пока он остается достаточно независимым, - сообщил Маск. - Я не пользуюсь Facebook и никогда не пользовался, так что я не думаю, что стал чем-то вроде мученика или что мои компании сильно пострадали. Мы не распространяем рекламу, не платим за поддержку, так что... [нам] все равно".

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care. — Elon Musk (@elonmusk) 23 March 2018

Ранее в пятницу Маск пообещал закрыть страницы в Facebook своих компаний SpaceX и Tesla. На вопрос одного из пользователей о том, готов ли он удалить страницу SpaceX, Маск ответил: "Я не знал, что такая страница была. Сделаем". Около полудня в пятницу обе страницы в Facebook стали недоступны.

Как отметила в пятницу телекомпания CNN, призывы отказаться от Facebook раздались после скандала вокруг использования британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей соцсети. Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает, что компания вмешалась более чем в 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.

В США проверкой обоснованности разоблачений занялась Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры двух штатов. По данным СМИ, первые иски к Facebook подали отдельные пользователи и инвесторы.