Guardian: в Солсбери демонтировали скамейку, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

ТАСС, 23 марта. Британские полицейские демонтировали скамейку у торгового центра The Maltings в Солсбери, на которой были обнаружены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Скамью собираются сохранить в качестве "потенциального вещественного доказательства преступления", сообщила в пятницу газета The Guardian со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По ее данным, офицеры полиции, облаченные в защитную одежду, сначала обернули скамейку в пленку, а затем демонтировали ее при помощи угловой шлифмашины и лома. Затем ее погрузили в белый фургон и увезли.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.