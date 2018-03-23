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Эксперты: рынок обязательного медстрахования не должен подвергаться резким реформам

Общество
23 марта, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Академик РАН Андрей Решетников отметил, что на данный момент ответственность за качество медицинской помощи "неинституционально перенесена" с медицинских организаций на страховщиков

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Академик РАН Андрей Решетников

Академик РАН Андрей Решетников

© пресс-служба ФОМС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Система обязательного медицинского страхования (ОМС) требует совершенствования без каких-либо радикальных пересмотров функционирования, считает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала действующую медицинскую страховую систему, предложив оставить только добровольное медицинское страхование, а средства, выделяемые на ОМС, закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя различные ненужные фонды.

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"Зачастую мнения высказываются серьезными экспертами уважаемых общественных и государственных институтов. Они касаются поступательного развития и улучшения системы ОМС в интересах достижения максимальной социальной и финансовой эффективности. Однако также звучат взаимоисключающие предложения как по радикальной коммерциализации и индивидуализации использования средств, выделяемых на оказание бесплатной медпомощи, так и по возврату к бюджетно-распределительной модели, которая существовала в Советском союзе", - приводятся слова Юргенса в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВСС.

Как полагает президент Всероссийского союза страховщиков, большая роль в этой системе отводится страховым медицинским организациям, которые создают сеть страховых представителей, помогающих пациентам ориентироваться в работе системы ОМС. Он предлагает интегрировать классические страховые принципы, дав при этом возможность реализовать себя еще только внедряемому институту страховых представителей в системе ОМС. Также, по его словам, необходимо доработать реализуемую в настоящее время модель "бережливых поликлиник" в стране и сфокусировать работу отечественного здравоохранения на профилактике заболеваний.

В свою очередь академик РАН Андрей Решетников, чьи слова приводятся в релизе, отмечает, что сегодня ответственность "неинституционально перенесена <...> с медицинских организаций за качество медицинской помощи на страховщиков, которые сами медицинские услуги не оказывают и поэтому не могут впрямую влиять на их качество".

Вместе с тем, по его словам, в реальной жизни существуют риски отказа в оказании медицинской помощи, замена бесплатных медицинских услуг на платные, нанесение ущерба пациенту при оказании медицинской помощи, отказ в бесплатных лекарствах при лечении в стационаре. "Повседневное решение этих проблем пациента и обосновывает участие страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования. Для того чтобы страховые медицинские организации работали более эффективно, необходимо вернуть экономическую основу страхования", - полагает Решетников.

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