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В Осаке пройдет симпозиум по подготовке кадров для отраслей производства Японии и РФ

Общество
24 марта, 0:16 UTC+3 ОСАКА /Япония/ 24, марта. /ТАСС

С российской стороны в мероприятии примут участие вице-премьер Ольга Голодец и глава Минэкономразвития Максим Орешкин

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ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран, открывается в субботу в Осаке.

Как сообщили ТАСС в Торгпредстве РФ в Токио, с российской стороны в мероприятии примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин. Японию будет представлять министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие экономических отношений с Москвой.

Кроме того ожидается участие главы организации "Деловая Россия", председателя Российско-японского делового совета Алексея Репика, а также президента Кансайской федерации экономических организаций "Канкэйрен", главы компании Sumitomo Electric Масаёси Мацумото.

Двустороннее сотрудничество

Двустороннее сотрудничество Японии и России по повышению эффективности подготовки производственных кадров осуществляется на основе совместного заявления о взаимодействии в области цифровой экономики и меморандума об обмене опытом в области повышения производительности труда. Эти документы были подписаны в сентябре прошлого года по итогам встречи встречи Орешкина и Сэко во Владивостоке.

Тогда стороны договорились развивать стабильную, надежную и безопасную цифровую инфраструктуру для преодоления цифрового разрыва, повышения производительности и развития человеческих ресурсов, а также о расширении взаимодействия бизнеса в цифровой экономике и продвижении инноваций путем внедрения стимулирующих технологий. Также Москва и Токио решили укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области производительности труда, включая обмен информацией о предприятиях с высокими показателями производительности труда. По их мнению, это должно внести значительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.

Помимо этого, планируется сотрудничество в развитии отраслей промышленности и экспортных баз на Дальнем Востоке, а также сотрудничество для достижения универсального широкополосного доступа в интернет в этом регионе. Россия и Япония хотят продвигать инновации и внедрять обеспечивающие технологии, такие как облачные вычисления, "интернет вещей", "большие данные", открытые данные и аналитика данных, искусственный интеллект и другие.

В начале 2018 года в рамках реализации достигнутых договоренностей Японию посетила российская бизнес-миссия по повышению производительности труда. В ходе визита бизнесмены и чиновники из РФ осмотрели производственные площадки нескольких японских предприятий, включая Toyota Motor и Mitsubishi Electric.

Активизация диалога

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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Персоны
Абэ, Синдзо Голодец, Ольга Юрьевна Орешкин, Максим Станиславович
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