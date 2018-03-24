Минздрав: за последние 50 лет разработали только два лекарства от туберкулеза

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Только два новых лекарственных препарата для лечения туберкулеза были разработаны за последние 50 лет, сообщила ТАСС главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается ежегодно 24 марта.

"Этого очень мало, потому что мы лечим схемой. Одним препаратом нельзя лечить туберкулез. И если один новый добавлять к неэффективным старым, это еще хуже, целая серия нужна", - сказала она, добавив, что последний прорывной препарат был разработан в 1966 году.

Васильева рассказала, что в последнее годы ситуация за рубежом и в России несколько изменилась. "Разработки пошли, есть один препарат, который внедрен, есть препарат, который на клинических исследованиях еще, и два новых, которые в мире уже в практике. В нашей стране еще пока только один из мировых в практике, потому что второй еще не зарегистрирован", - подчеркнула она.

Разработки новых форм препаратов от туберкулеза появляются (таблетки, капсулы, инъекции - прим. ТАСС), но этого для прорыва в лечении недостаточно. "Это не выход из положения, выход - это создание нового препарата, который действует на новую мишень микробактерии туберкулеза, чтобы у них не было перекрестной резистентности с другими", - сказала главный внештатный фтизиатр Минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире туберкулезом заболевают 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. По данным за 2016 год, почти полмиллиона человек болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно 4,5 тыс. жизней.

Проблемы с финансированием

Специальный представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович рассказала, что сейчас Россия полностью закрывает финансирование потребности лекарств от туберкулеза. Проблема с финансированием лечения туберкулеза, по ее словам, есть в бедных странах.

"Есть несколько механизмов финансирования. Но, к сожалению, есть такой термин "усталость доноров", есть доноры, которые сейчас не отдают средств. Поэтому сейчас есть страны, которые очень нуждаются (в помощи с финансированием - прим. ТАСС)", - сказала она. В первую очередь это касается устойчивых к лекарствам форм туберкулеза.

Вторая проблема, по словам Вуйнович, связана с потоками мигрантов. "Кто будет за свой счет проводить лечение? Конечно, согласно правам человека, они [мигранты] имеют право доступа к лечению", - добавила представитель ВОЗ.

Однако эта ситуация порождает дополнительные проблемы. Если мигрант находится в высокоразвитой стране и получает лечение от устойчивой формы туберкулеза, то оно должно длиться примерно два года. "Его никто не может задержать, если человек принял решение уехать, скажем в свою родную страну, которая далеко не всегда может обеспечить его необходимыми лекарствами", - добавила Вуйнович.

По ее словам, есть страны, которые очень нуждаются в дотации. "РФ выделила $15 млн как донацию ВОЗ. Это не идет на что-то, что делает ВОЗ как секретариат, но идет на помощь странам, которые не справляются с социальным бременем туберкулеза", - отметила представитель ВОЗ в России.