Недостроенную 220-метровую телебашню демонтировали в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР, демонтировали в Екатеринбурге. Как передает корр. ТАСС, вокруг башни смонтирована специальная сетка, чтобы предотвратить разлет осколков.

Башня упала ровно по траектории, без отклонений. В настоящее время на месте падения наблюдается большое пылевое облако.

Перед сносом телебашни было закрыто несколько станций метро, оцеплены несколько улиц. жители близлежащих домов эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 марта, трое неизвестных прорвались через посты охраны на телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Несколько человек были задержаны при попытке проникновения на объект.

О телебашне

Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Планировалось, что она станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.

Раньше вход в башню был свободным, экстремалы, парашютисты, подростки забирались на нее по внутренним конструкциям и внешним лестницам. Известно о нескольких несчастных случаях с летальным исходом, когда люди срывались с высоты. Сейчас вход на территорию объекта запрещен и охраняется. За это время из телебашни планировали сделать культурно-просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов, арт- объект.

В 2013 году долгострой был исключен из перечня федеральных стратегических объектов и передан в собственность Свердловской области. Фонд имущества региона в начале 2017 года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок на аукцион с начальной ценой почти 653 млн рублей. Далее стало известно, что приватизация телебашни отменена. Было принято решение о демонтаже объекта и строительстве на его месте ледовой арены Уральской горно-металлургической компании (УГМК).